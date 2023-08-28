Четвертая ракетка мира Руне завершил выступление на US Open

Датчанин Хольгер Руне проиграл испанцу Роберто Карбальесу Баэне в матче первого круга US Open - заключительного в сезоне турнира Большого шлема. Соревнования проходят в Нью-Йорке.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:3, 6:2 в пользу испанского теннисиста, который не получил номера посева на турнире. Руне выступал под четвертым номером. Во втором круге испанец встретится с победителем матча между россиянином Асланом Карацевым и чехом Иржи Легечкой.
Руне является четвертой ракеткой мира, датчанин занимает рекордную для себя позицию в мировом рейтинге. Карбальес Баэна располагается на 63-й строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.