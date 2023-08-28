Четвертая ракетка мира Руне завершил выступление на US Open

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:3, 6:2 в пользу испанского теннисиста, который не получил номера посева на турнире. Руне выступал под четвертым номером. Во втором круге испанец встретится с победителем матча между россиянином Асланом Карацевым и чехом Иржи Легечкой.