Джокович станет первой ракеткой мира после US Open

Сербский теннисист Новак Джокович станет первым номером в мировом рейтинге по окончании Открытого чемпионата США. Сербу требовалась одна победа на турнире, чтобы вновь занять первую строчку.

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Джокович с победы начал US Open. В матче первого круга он обыграл представителя Франции Александра Мюллера со счётом 6:0, 6:2, 6:3.

До первой игры на Открытом чемпионате США Джокович уступал испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу 20 очков в рейтинге. Но Алькарас защищает титул, а значит, более очков набрать не может. Джокович прошлый US Open пропустил и сейчас набирает новые баллы рейтинга. По итогам турнира он уже точно обгонит испанского теннисиста.