Дебютантка US Open Мирра Андреева вышла во второй раунд турнира

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй раунд Открытого чемпионата США в Нью Йорке.

16 летняя россиянка в трех партиях победила австралийку Оливию Гадеки, которая вышла в основную сетку через квалификацию. Встреча продолжалась чуть более двух часов.

В следующем раунде дебютантка турнира Андреева встретится с шестой ракеткой мира Кори Гауфф.

Анна Калинская, занимающая 89 е место в рейтинге WTA, в двух сетах обыграла 49 ю ракетку мира Катерину Синякову из Чехии. Спортсменки провели на корте 1 час 15 минут. Следующей соперницей россиянки на US Open станет румынка Сорана Кирстя.

Еще одна российская теннисистка Элина Аванесян также пробилась во второй круг соревнований, обыграв француженку Ализе Корне. В следующем круге она встретится с Еленой Остапенко из Латвии.

Российские теннисистки выступают на Открытом чемпионате США под нейтральным флагом.

Турнир Большого шлема. US Open. Нью Йорк (США). Хард. Общий призовой фонд — 65 миллионов долларов

Женщины. Первый круг

Анна Калинская (Россия) — Катерина Синякова (Чехия) — 6:4, 6:2

Элина Аванесян (Россия) — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 1:6, 6:4

Мирра Андреева (Россия) — Оливия Гадеки (Австралия, Q) — 1:6, 6:3, 6:4