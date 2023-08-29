Медведев назвал свою цель на US Open

«Противостояние Алькараса и Джоковича — это замечательно для тенниса. Но сейчас начинается турнир, и мы — я или кто-то другой — постараемся победить кого-то из них и не дать им сыграть друг с другом. Тем не менее это не является для меня раздражающим фактором.



Алькарас и Джокович значительно опережают меня в рейтинге. Я нахожусь на третьем месте, а дальше — также большой отрыв. Так что это нормально, что мы говорим о них и обо мне. Цель состоит в том, чтобы после US Open говорили обо мне, и я постараюсь выполнить эту задачу", — приводит слова Медведева Tennis World USA.