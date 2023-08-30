Вторая ракетка мира Соболенко выиграла первый матч на US Open

Вторая ракетка мира Арина Соболенко одержала победу в стартовом матче на Открытом чемпионате США по теннису.

В матче первого круга белорусская теннисистка обыграла представительницу Бельгии Марию Заневскую со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 19 минут. Соболенко девять раз подала на вылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть из семи брейк-пойнтов.