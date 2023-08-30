Теннисист Рублев вышел во второй круг US Open, обыграв Казо

Рублев выполнил пять эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта и допустил три двойные ошибки. В следующем круге Рублев сыграет с победителем пары Гаэль Монфис - Таро Дэниэл Таро Дэниэл. Рублев в рейтинге ATP занимает восьмое место, в 2020 году он стал олимпийским чемпионом в миксте с Анастасией Павлюченковой .

За всю карьеру он выиграл 18 турниров ATP, 14 из которых он завоевал в одиночном разряде, а в составе сборной России стал победителем Кубка Дэвиса в 2021 году. Он — заслуженный мастер спорта России. Открытый чемпионат США, который является одним из четырех турниров "Большого шлема", проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.