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Павлюченкова проиграла Свитолиной во втором круге US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на Открытом чемпионате США, уступив представительнице Украины Элине Свитолиной.

Павлюченкова проиграла Свитолиной во втором круге US Open
© globallookpress.com

В матче второго круга, который длился 2 часа 48 минут, россиянка выиграла первый сет, но уступила сопернице в двух следующих — 7:5, 4:6, 4:6. Павлюченкова сделала 3 подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов.

В следующем раунде Свитолина сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Патрича-Мария Циг (Румыния).

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. US OPEN. НЬЮ ЙОРК (США). ХАРД. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — 65 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Женщины. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 5:7, 6:4, 6:4.