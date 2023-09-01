Павлюченкова проиграла Свитолиной во втором круге US Open

В матче второго круга, который длился 2 часа 48 минут, россиянка выиграла первый сет, но уступила сопернице в двух следующих — 7:5, 4:6, 4:6. Павлюченкова сделала 3 подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов.