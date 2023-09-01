Павлюченкова проиграла Свитолиной во втором круге US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на Открытом чемпионате США, уступив представительнице Украины Элине Свитолиной.
В матче второго круга, который длился 2 часа 48 минут, россиянка выиграла первый сет, но уступила сопернице в двух следующих — 7:5, 4:6, 4:6. Павлюченкова сделала 3 подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов.
В следующем раунде Свитолина сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Патрича-Мария Циг (Румыния).
ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. US OPEN. НЬЮ ЙОРК (США). ХАРД. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — 65 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
Женщины. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 5:7, 6:4, 6:4.