Павлюченкова вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Фиону Кроули в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянки. В следующем круге она встретится с украинкой Элиной Свитолиной, имеющей на турнире 26-й номер посева. Другая россиянка Анастасия Потапова в ночь на среду уступила датчанке Кларе Таусон.

Павлюченковой 32 года, она занимает 98-е место в рейтинге WTA. Спортсменка побеждала на 12 турнирах под эгидой организации. В 2021 году Павлюченкова дошла до финала Открытого чемпионата Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Кроули 21 год, она располагается на 729-й строчке мирового рейтинга, на ее счету нет титулов WTA. Ранее американка не играла в основных сетках турниров Большого шлема.