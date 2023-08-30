Медведев объяснил причину срывов на корте

«Я вообще считаю, что теннис сводит людей с ума. Людей в смысле теннисистов. Потом бывают дни, когда ты хорошо спал, проснулся, но на корте не можешь отбить ни одного мяча. Ты расстраиваешься и, скажем, после десяти ошибок смотришь на тренера и думаешь: «Что происходит?» Не думаю, что это здорово, когда игрок становится главным в отношениях с тренером», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.