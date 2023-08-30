Теннисист Медведев объяснил причину срывов на корте
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о срывах игроков на своих тренеров во время матчей.
«Я вообще считаю, что теннис сводит людей с ума. Людей в смысле теннисистов. Потом бывают дни, когда ты хорошо спал, проснулся, но на корте не можешь отбить ни одного мяча. Ты расстраиваешься и, скажем, после десяти ошибок смотришь на тренера и думаешь: «Что происходит?» Не думаю, что это здорово, когда игрок становится главным в отношениях с тренером», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
29 августа на старте Открытого чемпионата США (US Open) Медведев в трех сетах разгромил венгра Аттилу Балажа со счетом 6:1, 6:1, 6:0. Во втором круге российский теннисист встретится с австралийцем Кристофером О`Коннеллом. Теннисисты играли друг с другом во втором круге US Open в 2020 году, а также встречались в матче четвертьфинала турнира в Дохе в текущем сезоне. Оба матча остались за россиянином.
Медведев занимает третью строчку в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP).