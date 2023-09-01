Рублев обыграл Монфиса и вышел в третий круг US Open

1 сентября теннисист Андрей Рублев в рамках матча второго круга Открытого чемпионата США (US Open) встречался с представителем Франции Гаэлем Монфисом. Победа осталась за российским спортсменом со счетом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.
Продолжительность встречи составила 2 часа и 20 минут. Рублев сделал три эйса и допустил две двойные ошибки и реализовал шесть из 14 брейк-пойнтов. В следующем круге Рублев сыграет с еще одним французом - Артуром Риндеркнешем. На турнире в США помимо Рублева продолжают участие еще два российских теннисиста. Даниил Медведев встретится 1 сентября с австралийцем Кристофером О`Коннеллом. 29 августа на старте US Open россиянин в трех сетах разгромил венгра Аттилу Балажа со счетом 6:1, 6:1, 6:0.
Аслан Карацев сразится с Беном Шелтоном (США) также 1 сентября. Ранее он одолел Роберто Карбалльеса-Баэну 6:2, 4:6, 6:3, 7:6. Рублев занимает восьмую строчку в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP). Лидировать продолжает испанец Карлос Алькарас. Следом за ним расположился Новак Джокович. Тройку лидеров замыкает Даниил Медведев.