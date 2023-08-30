Теннисист Рублев назвал себя дураком

«В теннисе ты можешь один день чувствовать себя потрясающе, потом – плохо, потом – снова потрясающе. Все постоянно меняется. Я ору на себя, а не на тренера. Никогда не ору на тренера. А команде только жалуюсь на то, какой я дурак.