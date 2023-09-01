Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата США

Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2 в пользу Медведева, посеянного на турнире под третьим номером. О'Коннелл не получил номера посева. В следующем круге россиянин сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом (без номера посева).

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету россиянина 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

О'Коннеллу 29 лет, он располагается на 69-й позиции мирового рейтинга. В активе австралийца нет титулов ATP. На турнирах Большого шлема теннисист дважды доходил до третьего круга - на Открытом чемпионате Австралии (2022) и Уимблдоне (2023).