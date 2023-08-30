Мирра Андреева крупно проиграла американке Гауфф во 2-м круге US Open

В матче второго раунда Андреева со счётом 3:6, 2:6 проиграла шестой ракетке мира, 20-летней американке Кори Гауфф (6). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 17 минут. Андреева ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Гауфф один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.