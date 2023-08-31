Сафиуллин не смог выйти в третий круг US Open

Россиянин Роман Сафиуллин потерпел поражение во втором круге Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью Йорке.

Сафиуллин уступил посеянному под 14 м номером американцу Томми Полу со счетом 6:3, 6:2, 2:6, 4:6, 3:6. Встреча продолжалась более трех часов.

Следующим соперником Пола на US Open будет испанец Алехандро Давидович Фокина (21 й сеяный), который выбил из борьбы аргентинца Хуана Мануэля Черундоло.

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. US OPEN. НЬЮ ЙОРК (США). ХАРД. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — 65 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

МУЖЧИНЫ. ВТОРОЙ КРУГ