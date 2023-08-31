Свентек высказалась об Алькарасе и Джоковиче

«Они такие крепкие и хорошие. Они не дают друг другу очки просто так. Удивительно, как им удается сохранять интенсивность от начала до конца. Я просто наблюдаю за ними как фанатка, потому что знаю, что большую часть мячей, которые они разыгрывают, для меня было бы невозможно сыграть (улыбается).



Очевидно, я могу научиться тому, как они себя ведут, и тому, как они никогда не сдаются. В этом матче в Цинциннати было много очков, когда Карлос, например, отыгрывал мячи, это было невероятным. Я смотрю больше как фанатка. Но то, как они борются до конца, и столкновение этих двух игроков просто потрясающее. Меня это вдохновляет работать усерднее и не сдаваться в важные моменты. Если они могут справиться с этим физически и морально, то я знаю, что смогу и я», – приводит слова Свёнтек Tennis Majors.