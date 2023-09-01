Теннисистка Костюк не планирует выступать за сборную Украины в 2023 году

21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк призналась, что не собирается играть за национальную команду в этом сезоне. Об этом она заявила "Большому теннису Украины".
"Мои планы на конец сезона – сыграть в Сан-Диего, Гвадалахаре, Японии и Китае. Буду смотреть по результатам, если я где-то выступлю очень хорошо, то, возможно, какую-то неделю пропущу, но пока план завершить сезон в Китае. Из-за ситуации с ФТУ за сборную в этом году играть не планирую и, скорее всего, в следующем году тоже не буду", — сказала Костюк.
28 августа Костюк уступила Елене Рыбакиной в первом круге US Open. Костюк в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) располагается на 39-м месте. Первую строчку продолжает удерживать польская теннисистка Ига Свентек. У нее 9955 очков. На втором месте располагается представительница Белоруссии Арина Соболенко (8746 очков). Тройку лидеров замыкает американка Джессика Пегула (5945очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (2560очков), расположившаяся на 14-й строчке.