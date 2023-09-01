Теннисистка Костюк не планирует выступать за сборную Украины в 2023 году

"Мои планы на конец сезона – сыграть в Сан-Диего, Гвадалахаре, Японии и Китае. Буду смотреть по результатам, если я где-то выступлю очень хорошо, то, возможно, какую-то неделю пропущу, но пока план завершить сезон в Китае. Из-за ситуации с ФТУ за сборную в этом году играть не планирую и, скорее всего, в следующем году тоже не буду", — сказала Костюк.