Российская теннисистка Самсонова не сумела выйти в четвертый круг US Open

Россиянка Людмила Самсонова проиграла американке Мэдисон Киз в матче третьего круга US Open. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:2 в пользу Киз, посеянной на турнире под 17-м номером. Самсонова выступала под 14-м номером. В четвертом круге американка сыграет с победительницей матча между соотечественницей Джессикой Пегулой (3-й номер посева) и украинкой Элиной Свитолиной (без номера посева).

Самсоновой 24 года, она занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является обладательницей четырех титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Киз 28 лет, она располагается на 17-й позиции мирового рейтинга. Американка выиграла семь титулов WTA. В 2017 году спортсменка дошла до финала US Open, показав свой лучший результат на турнирах Большого шлема.