Медведев прокомментировал победу над О'Коннеллом

«Тяжёлый матч. Не знаю почему, но в какой-то момент матча соперник решил играть лучше. Я играл одинаково от начала до конца матча. Мне стало немного труднее ближе к концу, поэтому я рад, что смог продержаться. У меня были возможности в третьем сете, но я смог их использовать только в четвёртом.



Что касается конфликта с болельщиками, иногда эмоциональные всплески помогают, иногда нет. Можно потерять концентрацию, и тогда играть становится сложнее. На этот раз, возможно, мне это немного помогло. В целом, это был отличный матч», — сказал Медведев после матча.