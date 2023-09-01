Медведев установил рекорд среди теннисистов моложе 30

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев установил уникальное достижение после победы над представителем Австралии Кристофером О'Коннеллом во втором круге Открытого чемпионата США — 2023.

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Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2 в пользу россиянина. Эта победа стала 250-й на хардовом покрытии для 27-летнего теннисиста. Таким образом, Медведев стал единственным игроком в возрасте до 30 лет, одержавшим 250 побед на харде.