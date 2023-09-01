Касаткина: "Если узнаете, как без алкоголя отключиться от тенниса, скажите мне"

«Раньше у меня были большие ожидания от US Open, но потом я посмотрела свою статистику здесь и поняла — Даша, полегче. На US Open всегда тяжело, потому что это последний мэйджор сезона, все уже убитые. Теннисистам трудно и физически, и ментально. Да, это выматывает, но если хочешь быть лучшим, приходится как-то справляться.



Как я здесь отдыхаю и забываю о теннисе? Если бы я знала, что надо делать, чтобы забыть о теннисе. Иногда аж дурно становится. Даже если хочешь отключиться, теннис повсюду — выходишь на прогулку, везде реклама, постеры с игроками. Возвращаешься в номер, включаешь телевизор, и там тоже один теннис. Если узнаете, как без алкоголя отключиться от тенниса, скажите мне", — сказала касаткина после матча.