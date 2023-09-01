Ольховский высказался о конфликте Медведева с болельщиками на US Open

«Ничего нового в этом нет, у Даниила всегда были специфические отношения с болельщиками на US Open. Возможно, именно с поведением болельщиков иногда связаны его перепады в игре, и он делает много двойных ошибок. Зрители часто ведут себя неподобающим образом, поэтому тут возникают вопросы и к судьям, которые управляют всем матчем.



Для спортсменов существуют очень жёсткие правила, но судьи должны контролировать и то, что происходит на трибунах, чтобы таких моментов было меньше. Особенно в вечернее время, когда публика уже может подустать от тенниса и вести себя несколько неадекватно. Что касается самой игры, то Даниил неплохо играл. Он играл явно сильнее соперника, но в какой-то момент случился провал. Против игроков более высокого уровня такие провалы могут обернуться более серьёзными проблемами», — приводит слова Ольховского ТАСС.