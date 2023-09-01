Остапенко обыграла в трех сетах Перу

В матче третьего круга Остапенко со счётом 4:6, 6:3, 6:3 обыграла представительницу США 73-ю ракетку мира Бернарду Перу. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 49 минуты. Остапенко три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.