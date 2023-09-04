Джокович вышел в четвертьфинал US Open

Второй номер мирового рейтинга ATP серб Новак Джокович победил хорвата Борну Гойо в четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису.

Серб выиграл матч в трех сетах со счетом 6:2, 7:5, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 26 минут.

Соперником Джоковича по четвертьфиналу турнира станет американец Тэйлор Фритц, который победил Доминика Стрикера из Швейцарии — 6:4, 6:4, 7:6 (7:2).

Турнир Большого шлема. US Open. Нью Йорк (США). Хард. Общий призовой фонд — 65 миллионов долларов

Мужчины. Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Борна Гойо (Хорватия) — 6:2, 7:5, 6:4