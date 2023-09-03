Российская теннисистка за 57 минут проиграла матч на US Open

Российская теннисистка Екатерина Александра завершила выступление на Открытом чемпионате США (US Open), проиграв в третьем круге турнира представительнице Чехии Маркете Вондроушовой.

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Поединок продлился всего 57 минут и завершился в двух сетах с результатом 2:6, 1:6. Александрова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 20-е место, чешская теннисистка расположилась на девятой позиции.

В четвертом круге Вондроушова, которая в 2023 году выиграла Уимблдон, встретится с американкой Питой Стирнс.

Александрова — победительница пяти турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) (четыре из них в одиночном разряде) и обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России. Она занимает 22-место в рейтинге WTA. Ее соперница завоевала второй титул в карьере, она располагается на 95-й строчке рейтинга лучших теннисисток.