Янчук: Медведев должен пересмотреть свои отношения с публикой на US Open

"Медведев здорово начал матч, уверенно выиграл первые два сета, но в третьем он расслабился. Мне кажется, что если бы он тратил меньше сил на перепалки с болельщиками, то дольше держал бы внимание на корте. Нельзя сказать, что он плохо играет под давлением трибун, но если бы он был с ними в гармонии, хуже никому бы не было, поэтому я думаю, ему надо пересмотреть свои отношения с публикой", - сказал Янчук.