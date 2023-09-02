Касаткина вышла в четвертый круг US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина переиграла Грете Миннен из Бельгии и вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США.

Россиянка взяла оба сета, в её активе три брейка. Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Следующей соперницей Касаткиной будет вторая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии, которая в своем матче третьего круга уверенно обыграла француженку Клару Бюрель — 6:1, 6:1.