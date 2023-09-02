Касаткина вышла в четвертый круг US Open, где встретится с Соболенко
Российская теннисистка Дарья Касаткина переиграла Грете Миннен из Бельгии и вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США.
Россиянка взяла оба сета, в её активе три брейка. Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Следующей соперницей Касаткиной будет вторая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии, которая в своем матче третьего круга уверенно обыграла француженку Клару Бюрель — 6:1, 6:1.
Турнир Большого шлема. US Open. Нью Йорк (США). Хард. Общий призовой фонд — 65 миллионов долларов Женщины. Третий круг Дарья Касаткина (Россия, 13) — Грете Миннен (Бельгия) — 6:3, 6:4 Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Клара Бюрель (Франция) — 6:1, 6:1