Белоруска Соболенко станет первой ракеткой мира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам Открытого чемпионата США (US Open).
Она потеснит на первом месте представительницу Польши Игу Свентек. Смена лидера стала возможна после того, как Свентек — действующая чемпионка US Open — завершила выступление на турнире, проиграв в четвертом круге представительнице Латвии Елене Остапенко. Их встреча продолжалась 1 час и 48 минут и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 1:6.
Польской теннисистке, в активе которой перед стартом US Open было 9955 очков, необходимо было защитить титул, чтобы не лишиться 2000 баллов. У Соболенко было набрано 8746 очков, и ей нужно выйти в полуфинал, чтобы не потерять 780 баллов. Таким образом, даже если Соболенко проиграет в 1/8 финала россиянке Дарьей Касаткиной, то у нее очков будет больше — 7 966 против 7955.
Свентек возглавляла рейтинг WTA на протяжении 75 недель. Соболенко, которая сейчас располагается на втором месте, станет 29-й первой ракеткой мира в истории.