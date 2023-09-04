Белоруска Соболенко станет первой ракеткой мира

Она потеснит на первом месте представительницу Польши Игу Свентек. Смена лидера стала возможна после того, как Свентек — действующая чемпионка US Open — завершила выступление на турнире, проиграв в четвертом круге представительнице Латвии Елене Остапенко . Их встреча продолжалась 1 час и 48 минут и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 1:6.

Польской теннисистке, в активе которой перед стартом US Open было 9955 очков, необходимо было защитить титул, чтобы не лишиться 2000 баллов. У Соболенко было набрано 8746 очков, и ей нужно выйти в полуфинал, чтобы не потерять 780 баллов. Таким образом, даже если Соболенко проиграет в 1/8 финала россиянке Дарьей Касаткиной, то у нее очков будет больше — 7 966 против 7955.