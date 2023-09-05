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Медведев восьмой раз вышел в четвертьфинал «Шлема» и сыграет с Рублевым

Третья ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open, обыграв Алекса де Минаура – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Медведев вышел в четвертьфинал US Open
© globallookpress.com

Россиянин восьмой раз добрался до этой стадии на турнирах «Большого шлема». В половине случаев он делал это на US Open, где вышел в 1/4 четыре раза за последние пять лет.

Дальше он сыграет с Андреем Рублевым, у которого ведет 5:2 в личных встречах.