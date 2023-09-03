Медведев вышел в четвертый круг US Open

Завершился матч в рамках третьего круга Открытого чемпионата США, в которой встретились российский теннисист Даниил Медведев (третья ракетка мира) и аргентинец Себастьян Баэс (32-я ракетка мира). Матч закончился победой Медведева со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6).

Продолжительность встречи составила 2 часа и 34 минуты. Во время третьего сета, когда Медведев уступал 2:5, матч был прерван из-за дождя. Теннисисты продолжали выступать под закрытой крышей и Даниил смог совершить камбэк. Россиянин отметился 11 подачами навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал шесть из девять заработанных брейк-пойнтов (67%).