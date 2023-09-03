Жабер рассказала, как отреагировала на травму соперницы на US Open

«Это был очень тяжёлый матч. Мы обе играли очень хорошо. Мари не хотела останавливаться. Она отличная теннисистка. Это тяжёлый вид спорта, никогда не хочется сдаваться. Я уважаю её за упорство. В какой-то момент я подумала: «У Мари действительно травма?» Я не была уверена. Потом увидела, что у неё были проблемы с ногой. Я старалась заставить её двигаться как можно больше. Я знаю, что это нехорошо, но я пыталась выиграть матч», — сказала Жабер после матча.