Шарапова критически высказалась о неравенстве призовых внутри WTA-тура

«Да, 15-20% женского тура получают равные призовые. Но где остальные 80%? Это даже близко не равенство. К сожалению, теннисные события, в которых принимает участие 80% женского тура, не получают должного внимания со стороны СМИ, их не освещают. Таким образом, тема равенства даже не получает платформы для освещения, потому что не так уж много людей во всём мире знают, что подобные турниры существуют», — приводит слова Шараповой Tennis Letter со ссылкой на конференцию по гендерному равенству в спорте.