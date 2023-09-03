Свитолина сообщила, что возьмет паузу в выступлениях после вылета с US Open

«В данный момент я точно не знаю, сколько времени возьму на отдых. Посмотрим, что посоветуют мне врачи. Поговорю со своей командой, вместе подумаем над графиком. Я просто хочу использовать это время, чтобы полностью восстановиться. Я давно не видела свою дочь, поэтому очень хочу вернуться домой. Мне нужно немного отдохнуть от всего этого. Я довольна теми двумя проведёнными в туре месяцами. Я хочу двигаться вперёд, но для этого мне важно быть здоровой», — сказала Свитолина на послематчевой пресс-конференции.