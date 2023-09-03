Новак Джокович может стать почетным гражданином Черногории

«Новак Джокович любит Черногорию, он часто сюда приезжает. Новак способен воодушевлять людей следовать его примеру, даже если он недостижим. В целом, я считаю, что спорт помогает нам преодолевать некоторые трудности, политические и экономические, которые возникают. Я полностью поддерживаю Джоковича и людей, сделавших себе имя в спорте. Он не только стал известным в Сербии или Черногории, Джокович — это глобальный бренд. Его одинаково уважают на Филиппинах, в США, а Африке, и, конечно, в странах, откуда происходят его предки.



Мне бы очень хотелось, чтобы Джокович стал почётным гражданином нашей страны, но никакого давления здесь нет. Это вопрос его желания, и мы в любом случае всегда будем рады ему», — приводит слова Абазовича Nova.rs.