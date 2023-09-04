Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал US Open

Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минуты. За это время Фритц сделал 17 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из четырёх брейк-пойнтов. На счету Штрикера 13 эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.