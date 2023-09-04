Свентек прокомментировала свое поражение

«Против меня она всегда хорошо играет. Но я удивлена, что мой уровень резко упал. Обычно, когда я играю плохо, то это происходит в начале матча – а потом я прибавляю или просто нахожу решение проблем. Но в этот раз всё было совершенно наоборот.



Действительно не знаю, что случилось с моей игрой. Внезапно я почувствовала, что потеряла контроль над собой. Нужно изучить этот вопрос, потому что я не понимаю, почему начала так много ошибаться.



Я недовольна результатами на «Больших шлемах» на харде в этом сезоне. В целом в этом сезоне я показывала довольно стабильный уровень, за исключением некоторых матчей.



Я счастлива, что теперь у меня будет время на тренировки, потому что мне это очень нужно, мне этого не хватает. Из-за травмы и турниров по ходу сезона у меня не было на это время.



Я счастлива, что теперь смогу перезагрузиться и провести время немного по-другому, чем в туре», – сказала Свёнтек на послематчевой пресс-конференции.