Ксения Ефремова прокомментировала смену спортивного гражданства на французское

«Когда я получила уведомление о получении гражданства, была рада, удивлена, шокирована одновременно в хорошем смысле этого слова. Это многое меняет, это практически новая карьера. Я уверена, что получу колоссальную поддержку.



Я понимаю всё, что говорят на французском языке. Сама же могу высказываться о довольно простых явлениях. Чего я сейчас хочу, так это в совершенстве овладеть и этим языком (Ксения свободно говорит по-английски. — Прим. «Чемпионата»), научиться выражать свои мысли по любому поводу.



Моя цель — пройти квалификацию на следующие юношеские турниры «Большого шлема». И я буду представлять там Францию», — приводит слова Ефремовой Tennis Majors.