14-летняя Ксения Ефремова опубликовала фото с французским паспортом

«Особенный для меня день. Хочу сообщить, что я только что получила французское гражданство. В ближайшее время я буду представлять Францию на каждом турнире и командных соревнованиях. Это большая честь, я сделаю всё, чтобы мною гордились. Вперёд», — подписала Ефремова фото.