Рублёв прокомментировал выход в 1/4 финала US Open — 2023

«С первого розыгрыша я очень хорошо чувствовал мяч. Джек тоже играл здорово. Но мне удалось сделать брейк. И я решил, что даже если начну проигрывать, надо делать матч как можно более длинным – потому что тогда я смогу вытянуть его за счёт физики. Ведь Джек только возвращается после травмы. И в четвёртом сете Джек устал, играл иначе. Мне удалось прибавить в скорости и закончить матч», — сказал Рублёв в интервью на корте.