Касаткина проиграла Соболенко и не смогла пробиться в четвертьфинал US Open

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. За это время Касаткина выполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету Соболенко ни одного эйса, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 11.