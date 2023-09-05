Теннисист Медведев заявил, что ему тяжело дышать на жаре

Матч четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open) между российским теннисистом Даниилом Медведевым и представителем Австралии Алексом де Минором был приостановлен из-за того, что третья ракетка мира попросил помощи у медиков. Об этом сообщает Sports.ru.

Врач принес ему ингалятор только после пятого гейма, когда российский теннисист отдал сопернику свою подачу. Медведев пояснил врачу, что не страдает от астмы, однако на жаре во время игры ему тяжело дышать.

В матче Медведева и де Минора идет первый сет, счет по геймам 4:2 в пользу австралийца. Победитель этого противостояния выходит на еще одного представителя России - Андрея Рублева, который в своем матче четвертьфинала обыграл представителя Британии Джека Дрейпера. Встреча, которая продолжалась почти 3 часа, завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. 27-летний Медведев — третья ракетка мира. В текущем сезоне он завоевал пять титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов. Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. Действующим чемпионом US Open является испанский теннисист Карлос Алькарас. Финальный матч этого сезона будет сыгран 10 сентября.