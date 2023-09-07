Медведев сыграет с Рублевым в четвертьфинале US Open

Теннисист Даниил Медведев обыграл своего соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке.

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Соперники провели на корте 2 часа 47 минут, игра завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу Медведева.

Теперь россиянину предстоит побороться за право выхода в финал престижного турнира либо с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом из Испании, либо с Александром Зверевым из Германии.