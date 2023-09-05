Зверев обвинил болельщика в цитировании Гитлера во время матча

Немецкий теннисист Александр Зверев во время матча четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open) против итальянца Янника Синнера обратил внимание арбитра на зрителя, который произнес фразу Адольфа Гитлера.

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«Он только что сказал самую известную цитату Гитлера. Это неприемлемо, немыслимо», — сказал Зверев судье.

Инцидент произошел во время четвертого сета матча. Зверев и Синнер выявят победителя в пятой партии. Охране потребовалось около 10 минут, чтобы найти человека, о котором говорил немец. Его вывели со стадиона, болельщики приветствовали его уход.