Джокович вышел в полуфинал US Open

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала US Open второй сеяный Джокович нанёс поражение девятой ракетке соревнований представителю США Тейлору Фритцу со счётом 6:1, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.

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Джокович семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть из девяти брейк-пойнтов. Фритц выполнил восемь эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Тейлор Фритц в четвертьфинале US Open.