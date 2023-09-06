Призерка Игр объяснила, за счет чего Рублев обыграл Дрэйпера на US Open

«Рублев - более опытный теннисист, игрок десятки. Дрэйпер может показать хорошую игру, победить рейтингового игрока, но не настолько стабильно, как Рублев. Андрей любит играть в Нью-Йорке, это его четвертый четвертьфинал, он себя там комфортно чувствует, ему подходят корты, мячи и атмосфера — видно, что он получает удовольствие.



Во втором сете все шло ровно, игроки брали свои подачи, но под конец Рублев сделал двойную ошибку, которая стоила ему сета. Он сильно занервничал после этого, начал третий сет с проигранной своей подачей, что ему несвойственно. Но потом смог успокоиться6 взять себя в руки, сфокусироваться на своем теннисе и стал активно играть, входить в корт, атаковать справа, и Дрэйпер не смог противостоять Рублеву. Что и Медведев, и Рублев проиграли по сету, ничего страшного. Это такая стадия турнира, где простых матчей не будет. И то, что матчи из пяти сетов, хорошо для их уверенности в себе», — считает Петрова.