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Соперником Медведева по полуфиналу US Open стал Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл представителя Германии Александра Зверева в четвертьфинале US Open.

Соперником Медведева по полуфиналу US Open стал Алькарас
© globallookpress.com

Встреча продолжалась чуть менее двух с половиной часов и завершилась победой лидера мирового рейтинга в трех сетах. Алькарас не отдал сопернику ни гейма на своей подаче, в свою очередь сделав суммарно 4 брейка.

В полуфинале испанец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее в среду также в трех сетах обыграл соотечественника Андрея Рублева.

Вторую пару полуфиналистов турнира составили Новак Джокович (Сербия) и Бен Шелтон (США).

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. US OPEN. НЬЮ ЙОРК (США). ХАРД. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 65 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

МУЖЧИНЫ. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 12) — 6:3, 6:2, 6:4