Соперником Медведева по полуфиналу US Open стал Алькарас
Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл представителя Германии Александра Зверева в четвертьфинале US Open.
Встреча продолжалась чуть менее двух с половиной часов и завершилась победой лидера мирового рейтинга в трех сетах. Алькарас не отдал сопернику ни гейма на своей подаче, в свою очередь сделав суммарно 4 брейка.
В полуфинале испанец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее в среду также в трех сетах обыграл соотечественника Андрея Рублева.
Вторую пару полуфиналистов турнира составили Новак Джокович (Сербия) и Бен Шелтон (США).
ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. US OPEN. НЬЮ ЙОРК (США). ХАРД. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 65 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
МУЖЧИНЫ. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 12) — 6:3, 6:2, 6:4