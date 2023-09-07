Тренер Янчук назвал Рублева «побитым неудачником»

— Рублев был настроен по боевому, начал здорово, энергично, взял подачу Медведева. Казалось, что первый сет должен был быть за Андреем, но этого не случилось. Медведев очнулся, собрался с внутренними силами. Начал играть четко, с минимальным количеством ошибок, забегал, усилил удары. В конце концов Даниил перехватил инициативу. Судьба игры была решена в первом сете.



К третьему сету Рублев уже представлял собой побитого неудачника, шансов не было никаких. Возможно, погода давала о себе знать, потому что Медведев вылил на себя не одну бутылку воды во время перерывов, — сказал Янчук «Матч ТВ».