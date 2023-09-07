Тренер Янчук назвал Рублева «побитым неудачником»

Янчук: «К третьему сету матча против Медведева Рублев представлял собой побитого неудачника»
Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил «Матч ТВ», что после первого сета четвертьфинала Открытого чемпионата США у Андрея Рублева не было шансов обыграть Даниила Медведева.
В ночь на четверг Медведев победил своего соотечественника Рублева в четвертьфинале US Open со счетом 6:4, 6:3, 6:4.
— Рублев был настроен по боевому, начал здорово, энергично, взял подачу Медведева. Казалось, что первый сет должен был быть за Андреем, но этого не случилось. Медведев очнулся, собрался с внутренними силами. Начал играть четко, с минимальным количеством ошибок, забегал, усилил удары. В конце концов Даниил перехватил инициативу. Судьба игры была решена в первом сете.
К третьему сету Рублев уже представлял собой побитого неудачника, шансов не было никаких. Возможно, погода давала о себе знать, потому что Медведев вылил на себя не одну бутылку воды во время перерывов, — сказал Янчук «Матч ТВ».
В полуфинале Медведев сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.