Экс-теннисист Ольховский: Медведеву нужно играть очень цепко с Алькарасом

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский в комментарии ТАСС назвал испанского теннисиста Карлоса Алькараса фаворитом матча Открытого чемпионата США (US Open) с представителем России Даниилом Медведевым , однако отметил, что у российского спортсмена все равно есть шансы на успех в поединке.

"Медведеву нужно играть очень цепко, собранно, тогда борьба завяжется. Не думаю, что матч в вечернюю сессию сделает игру легче для Медведева, потому что при более высокой температуре мяч летит быстрее, но, с другой стороны, и у Алькараса будут медленнее лететь удары справа", - заявил Ольховский.

Медведев вышел в полуфинал благодаря победе над соотечественником Андреем Рублевым, взяв верх в трех сетах — 6:4, 6:3, 6:4. В свою очередь, Алькарас выбил из борьбы немца Александра Зверева. Матч между Медведевым и Алькарасом состоится 9 сентября, и начнется не раньше 02:00 по московскому времени. Алькарас является действующим победителем турнира. В 2022 году он в решающем матче в четырех сетах обыграл норвежца Каспера Рууда.