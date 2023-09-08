Болельщик приклеил себе ноги к полу во время матча Гауфф и Муховой на US Open

Экоактивист приклеил себе ноги к полу во время полуфинального матча Открытого чемпионата США (US Open) между чешкой Каролиной Муховой и американкой Кори Гауфф. Об этом сообщает "Чемпионат.com". Экоактивисты по ходу встречи устроили протест и тем самым прервали матч. В начале второй партии с трибун начала раздаваться крики. Как позже выяснилось, что это были три человека, протестующие против изменения климата. На текущий момент счет 6:4, 3:2 в пользу Гауфф. Победитель матча в финале турнира встретится с сильнейшей в паре Арина Соболенко (Белоруссия) - Мэдисон Кис (США). Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. Действующим чемпионом US Open является Ига Свентек из Польши. Финальный матч этого сезона будет сыгран 10 сентября.