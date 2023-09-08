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Соболенко и Гауфф вышли в финал US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США.

Соболенко и Гауфф вышли в финал US Open
© globallookpress.com

В полуфинале турнира Соболенко обыграла американку Мэдисон Киз. Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. В первом сете белоруска не смогла взять ни одного гейма, а затем дважды одолела соперницу на тай брейке.

В финале турнира Соболенко встретится с еще одной представительницей США Кори Гауфф, которая в своем полуфинале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счетом 6:4, 7:5.

Финальный матч женского турнира Открытого чемпионата США пройдет 9 сентября.

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. US OPEN. НЬЮ ЙОРК (США). ХАРД. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — 65 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Женщины. Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Мэдисон Киз (США) — 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5)

Кори Гауфф (США, 6) — Каролина Мухова (Чехия, 10) — 6:4, 7:5