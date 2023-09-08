Соболенко и Гауфф вышли в финал US Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США.
В полуфинале турнира Соболенко обыграла американку Мэдисон Киз. Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. В первом сете белоруска не смогла взять ни одного гейма, а затем дважды одолела соперницу на тай брейке.
В финале турнира Соболенко встретится с еще одной представительницей США Кори Гауфф, которая в своем полуфинале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счетом 6:4, 7:5.
Финальный матч женского турнира Открытого чемпионата США пройдет 9 сентября.
ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. US OPEN. НЬЮ ЙОРК (США). ХАРД. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — 65 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
Женщины. Полуфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Мэдисон Киз (США) — 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5)
Кори Гауфф (США, 6) — Каролина Мухова (Чехия, 10) — 6:4, 7:5