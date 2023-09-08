Соболенко рассказала, почему материлась во время полуфинала US Open

«После тяжелых полуфиналов мы с командой говорили, что, если мне нужно выплеснуть эмоции, я должна это делать. Иначе я съем себя изнутри. Поэтому я кричала, материлась на них. Но они знают, что я все равно их люблю. Они знают, что на это есть причины», — сказала Соболенко в послематчевом интервью на корте.